Завершены поиски 36-летнего Андрея Пищаскина из Мурманска

Волонтеры сообщили, что мужчина погиб. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области завершились поиски 36-летнего мурманчанина Андрея Пищаскина. Северянин пропал еще 9 мая, и с тех пор его местонахождение было не известно.

Спустя месяц мужчину нашли мертвым. О том, что он погиб, 5 июня сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт". Обстоятельства случившегося волонтеры не называют.

Напомним: в Алакуртти продолжают искать двух рыбаков.

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