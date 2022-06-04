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Общество4 июня 2022 13:46

На большом туристическом субботнике в Териберке собрали тысячу мешков с мусором

Участие в акции приняли 400 человек
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Мусора в Териберке стало меньше. Фото: t.me/teriberkafest

Мусора в Териберке стало меньше. Фото: t.me/teriberkafest

4 июня в Териберке прошел большой туристической субботник, который становится уже традицией.

- В нем приняли участие более 400 человек, самому юному - 3 годика (в прошлом году было 300 участников, а самому юному - 2,5 года). Собрано более 1000 мешков мусора (в прошлом году было 1300), - сообщили организаторы.

Волонтеры отметили, что мусора в Териберке стало меньше.

Напомним: во время субботника в Мурманске с улицы убрали шприцы, медицинские маски и бахилы.

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