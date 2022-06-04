На большом туристическом субботнике в Териберке собрали тысячу мешков с мусором

Мусора в Териберке стало меньше. Фото: t.me/teriberkafest
4 июня в Териберке прошел большой туристической субботник, который становится уже традицией.
- В нем приняли участие более 400 человек, самому юному - 3 годика (в прошлом году было 300 участников, а самому юному - 2,5 года). Собрано более 1000 мешков мусора (в прошлом году было 1300), - сообщили организаторы.
Волонтеры отметили, что мусора в Териберке стало меньше.
Напомним: во время субботника в Мурманске с улицы убрали шприцы, медицинские маски и бахилы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru