Большинство жителей Мончегорска решили оставить герб города на виду

Герб много лет скрывался за часами. Фото: администрация Мончегорска

В мае с фасада здания администрации Мончегорска на ремонт сняли часы. А под ними оказался выложенный мозаикой герб города времен РСФСР. Закрыть ли его снова часами или оставить, предложили решить самим мончегорцам.

В голосовании на портале Госуслуг, которое длилось до 3 июня, приняли участие 230 человек.

- Большинство голосов – 199, было отдано за то, чтобы оставить герб на виду. Нам важно мнение жителей, поэтому гербу – быть. Это история не только города, но и всей нашей страны. После ремонта часы повесим ниже мозаики, - сообщил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Напомним: уникальный витраж из Межсоюзного дворца культуры в Мурманске может не вернуться на свое место. Картины из стекла сняли из-за их ветхости.

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