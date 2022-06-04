В Ловозеро подросток на скутере сбил ребенка на велосипеде

Подросток на скутере не справился с управлением. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около 16.30 2 июня в Ловозеро произошло ДТП по вине подростка, который сел за руль скутера Irbis Nirvana.

- В районе дома №21 на улице Хибинская он наехал на несовершеннолетнего велосипедиста, двигающегося по проезжей части в попутном направлении, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Ребенка увезли в больницу, а вот родителям скутериста придется объяснить, почему их ребенок ездит по селу за рулем, несмотря на возраст.

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