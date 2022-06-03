Погода в Мурманске на 4, 5 июня 2022 года: до +19 градусов, сильный дождь и грозы

4 июня ожидается дождь, местами сильный, днем возможна гроза. Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В Мурманской области будет относительно тепло, однако дожди дадут о себе знать.

- 4 июня ожидается дождь, местами сильный, днем возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, днем +13+18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

5 июня температура воздуха будет примерно такой же - ночью +7+12, днем +14+19.

Также на востоке Ловозерского района ожидается 4 региональный класс пожарной опасности. Костры лучше не разжигать.

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