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Звезды3 июня 2022 14:37

Документальная короткометражка режиссера из Ревды прошла в финал международного кинофестиваля

Фильм затрагивает тему отношений с Богом
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Фестиваль пройдет 6,7,8 июля в формате показов фильмов-номинантов в кинотеатре Минска.

Фестиваль пройдет 6,7,8 июля в формате показов фильмов-номинантов в кинотеатре Минска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер из Ревды Валерий Кудинов стал номинантом Международного детского фестиваля кино и телевидения «КИНОСВЕТ 2022».

Его документальный короткометражный фильм "Ликвидация безнадежности" основан на откровенных интервью нарко- и алкозависимых людей, которые, уверовав в Бога смогли встать на путь выздоровления.

- В программу «Да святится Имя Твое» отборочная комиссия принимала профессиональные фильмы для любой возрастной аудитории, затрагивающие темы отношений с Богом, жизни по универсальным духовным законам, - сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет 6,7,8 июля в формате показов фильмов-номинантов в кинотеатре Минска. В этом году на конкурс прислали 481 работу из 48 стран мира.

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