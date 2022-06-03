Ковдор получил 290 миллионов рублей на ремонт дома культуры

Следующий этап - составление проектной документации. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ковдор получит 280 миллионов рублей на ремонт местного дома культуры в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Муниципалитет победил со своей заявкой. Об этом стало известно во время форума «Гиперборейский диалог», который проходит 3 июня.

– Будет не стыдно вывешивать картины замечательных российских художников, - отметил председатель комиссии по вопросам участия бизнеса в реализации национальных проектов Владимир Торин.

Следующий этап - составление проектной документации.

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