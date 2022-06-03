В Ковдоре открыли гиперборейский парк птиц

Парк будет работать круглогодично. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Ковдоре стало на одну достопримечательность больше. У горнолыжного склона «Варс» открылся гиперборейский парк птиц.

– Идея появилась еще в 2019 году. Школьники заметили, что здесь много птиц, и стали думать, как им помочь, - рассказала гид, представитель туристического клуба «Горизонт», проводник по гиперборейским артефактам Ольга Зенкина.

Так своими силами, а потом при помощи различных источников финансирования, в том числе президентского гранта, это место стали обустраивать.

Так появились три маршрута протяженностью 3, 6 и 12 километров, причем пройти могут как взрослые, так и дети.

Силами единомышленников появились сейд, лабиринт, мостики и даже места, где можно ходить босиком. Если вести себя тихо, то можно услышать пение птиц и увидеть их, в том числе снегирей, синий, зеленушек и редкую для Заполярья юрка.

Парк будет работать круглогодично.

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