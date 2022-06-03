Два дня отъедалась медом, потом улетела в окно. Мурманчанка спасла шмеля

Шмеля одолели клещи. Фото: vk.com/viperaberus
Природа в Мурманской области окончательно проснулась после зимы. На улице уже можно увидеть пчел и шмелей, и некоторым нужна помощь.
Так жительница Мурманска смогла выходить шмеля.
- Нашли в подъезде обессиленного шмеля. Одолели его клещи. Сняла штук 10 этих спиногрызов с бедной девочки. Два дня она отьедалась медом, в итоге появились силы, и улетела в открытое окно, - рассказала на личной странице в «ВКонтакте» Надежда Новикова.
Напомним: для найденной в мусоре черепахи ищут новый дом.
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