Два дня отъедалась медом, потом улетела в окно. Мурманчанка спасла шмеля

Шмеля одолели клещи. Фото: vk.com/viperaberus

Природа в Мурманской области окончательно проснулась после зимы. На улице уже можно увидеть пчел и шмелей, и некоторым нужна помощь.

Так жительница Мурманска смогла выходить шмеля.

- Нашли в подъезде обессиленного шмеля. Одолели его клещи. Сняла штук 10 этих спиногрызов с бедной девочки. Два дня она отьедалась медом, в итоге появились силы, и улетела в открытое окно, - рассказала на личной странице в «ВКонтакте» Надежда Новикова.

Напомним: для найденной в мусоре черепахи ищут новый дом.

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