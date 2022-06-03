Вот и лето пришло: в июне видеосервис Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

Пользователей Wink ждет много новых и интересных фильмов в июне. Фото: ПАО «Ростелеком»

Семейная комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) вернет взрослых в детство, а современным детям поможет лучше понять своих родителей. Когда четверо ребят приезжают на смену в знаменитый «Артек», волшебство переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где среди ровесников они встречают и своих будущих родителей. С их появлением в прошлом начинают твориться очень странные и очень веселые дела. Необычный сценарий летних каникул Wink предложит подписчикам сервиса с 4 июня.

В более серьезное прошлое зрителей перенесет военная драма «1941. Крылья над Берлином» (12+). Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о событиях августа 1941 года, когда летчики авиационного полка Балтийского флота совершили первую с начала Великой Отечественной войны бомбардировку столицы фашистской Германии. Режиссер Константин Буслов собрал каст из новых для российского экрана лиц, но роль одного из главных героев — командира авиаполка полковника Преображенского — доверил Сергею Пускепалису, хорошо известному по другим военным картинам. Фильм уже открыт для подписчиков Wink.

Первая зарубежная июньская новинка видеосервиса — американская фантастическая комедия «Все везде и сразу» (18+) — получила лестные отзывы критиков. Сюжет картины выстроен вокруг живущей в Америке китаянки Эвелин (Мишель Йео), которая внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Головокружительным автостопом по мультивселенной в Wink можно будет промчаться с 8 июня.

Две следующих премьеры расскажут о нелегкой жизни киллеров, испытывающих проблемы с памятью. В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, главный герой — бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) — выбирает криминальную профессию не по своей воле. Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, он выходит на свободу и намерен поквитаться с тем, кто его подставил. В этой опасной игре ему приходится взяться за заказное убийство. Но попав в аварию, Иван теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.

Американский боевик «Флешбэк» (18+) с Лиамом Нисоном в роли профессионального киллера и Моникой Беллуччи в роли преступной бизнес-леди — это история о том, что никогда не поздно перейти на сторону добра. Алексу Льюису, герою Нисона, уже непросто делать свое дело: он страдает болезнью Альцгеймера. Борясь с провалами памяти, он берется за очередной контракт на двойное убийство. Но условия договора поражают даже бывалого киллера. Льюис отказывается их выполнять, а свой гнев обращает на заказчиков. Пользователям видеосервиса Wink фильм доступен по подписке с 21 июня.

Но все-таки лето — это время легкости и каникул, поэтому в конце июня зрителей ждет настоящая сказка. Мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+) показывает классическую историю с другого ракурса. Золушка теперь не только легко постоит за себя, но и выручит из беды того, кто обычно должен спасать других. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь, и девушке предстоит освободить его от злых чар. Посмотреть волшебную историю можно с 25 июня.

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