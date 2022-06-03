В Мурманскую область прибыла делегация ВЭБ.РФ во главе с председателем Игорем Шуваловым

У делегации будет насыщенная программа. Фото: скрин видео t.me/andrey_chibis

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыла делегация государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В том числе приехал председатель организации Игорь Шувалов.

Гостей лично встретил губернатор региона Андрей Чибис.

- Сегодня у нас насыщенная программа, покажем гостям Заполярье и наши ключевые проекты, - отметил Андрей Владимирович в своем Telegram-канале.

Предполагается, что делегация посетит территорию масштабного проекта "Новый Мурманск", морской порт "Лавна", объекты в Кольском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru