Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заполярье ухудшается погода. Как сообщают в ГУ МЧС по Мурманской области, днем 3 июня на востоке региона ожидается сильный дождь.

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, стоит быть внимательнее на дорогах.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала о погоде на лето. Северян ждет теплый июнь, но прохладный июль и август.

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