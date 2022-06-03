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Общество3 июня 2022 9:32

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

На востоке региона ожидается сильный дождь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу.

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заполярье ухудшается погода. Как сообщают в ГУ МЧС по Мурманской области, днем 3 июня на востоке региона ожидается сильный дождь.

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, стоит быть внимательнее на дорогах.

Напомним: начальник мурманского гидрометцентра рассказала о погоде на лето. Северян ждет теплый июнь, но прохладный июль и август.

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