Пенсионер из Североморска обратился в прокуратуру после отказа ПФР оплачивать дорогу к месту отдыха

Для восстановления прав пенсионера прокуратура обратилась в суд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Североморска добивался компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно через прокуратуру. Мужчина получает трудовую пенсию по старости в Мурманской области, однако временно живет в Петрозаводске, где проходит лечение.

В 2021 году пенсионер отдыхал в Анапе. Когда мужчина подал заявление о компенсации расходов на дорогу, в отделении ПФР по Мурманской области ему отказали. Причиной отказа назвали то, что североморец не предоставил документы, подтверждающих факт выезда и въезда в районы Крайнего Севера. Однако по законодательству Петрозаводск приравнивается к такой местности.

- Для восстановления прав пенсионера прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Отделения ПФР стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Требования прокурора были удовлетворены и мужчина получил положенные деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

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