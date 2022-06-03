Смс-оповещения сыпались без остановки: с жительницы Мурманска списали 805 рублей после поездки в маршрутке

Водителя должны уволить. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жительница Мурманска рассказала в соцсетях о неприятном инциденте, приключившимся с ней в городской маршрутке. Днем 2 июня женщина села в маршрутку №51, оплатила проезд и поехала до остановки "Автобусная", что находится в Первомайском округе.

При выходе из транспорта из кармана северянки выпала банковская карта. Тут то и начались проблемы.

- Буквально через минуты три начали списывать деньги за поездку "Мосгортранс" по 35 рублей. Смс-оповещения сыпались без остановки, пока я через личный кабинет не заблокировала карту. В итоге было произведено 23 списания по 35 рублей, итого - 805 рублей, - поделилась женщина в паблике "Мурманск" (18+), приложив скриншоты с доказательствами.

Затем пять раз мурманчанке пришли оповещения об отказе покупки. Она перешла дорогу и стала ждать эту маршрутку с конечной остановки. Вскоре водитель подъехал и северянка потребовала вернуть карту.

- Мужчина ответил, что моей карты у него нет, и под его маты оскобленного я вышла из маршрутки. Заявление в полицию написано, лицо его я опознаю. Будьте бдительны! - отметила женщина.

Пассажирке в комментариях ответили, что водитель не будет допущен на линию.

- Проведем разбирательство с участием правоохранительных органов, водитель, однозначно уволен, - отметил предприниматель Али Харькин.

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