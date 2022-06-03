25-летняя жительница Кандалакши обматерила полицейских и набросилась на них

Женщина выпила и вела себя шумно, поэтому соседи вызвали полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полгода условно с испытательным сроком в год - такой приговор услышала 25-летняя жительница Кандалакши. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, ее обвиняли по ст. 319 УК РФ, ч.1 ст. 318 УК РФ - публичное оскорбление представителя власти, а также применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Все случилось утром 5 июля прошлого года в квартире северянки. Женщина выпила и вела себя шумно, поэтому соседи вызвали полицию. Той это не понравилось. Поэтому она сначала обматерила приехавших полицейских, а затем набросилась на них.

- Заключения судебно-медицинской экспертизы и лингвистического исследования, анализ полученной информации в ходе предварительного расследования, легли в основу собранных доказательств по уголовному делу, - сообщили в СКР по Мурманской области.

Напомним: жительницу Мурманска оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение полицейских. Девушка не хотела ехать в отдел полиции и проходить медицинское освидетельствование.

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