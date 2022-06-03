Ночью в Апатитах произошел серьезный пожар на предприятии по переработке резины

Пожар потушили спустя несколько часов. Фото: управление по ГОЧС и ПБ МО

Ночью 3 июня в Апатитах случился пожар в промышленном одноэтажном здании по переработке резинотехнических изделий, которое находится на улице Промышленной, 20.

Когда пожарные прибыли, из верхних окон здания шел густой черный дым, из нижних - открытое пламя. В 02.48 пожару присвоен повышенный ранг 1БИС.

- Здание закопчено по всей площади, частично сгорели оконные рамы, сгорел аппарат по переработке резиновых опилок, горела резиновая крошка на площади 300 квадратных метров. Обгорел вентиляционный канал аппарата, кровля здания на площади 5 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 04.52 пожар полностью ликвидировали. На месте работали 14 огнеборцев, 4 единицы техники. Уточняется, что пострадавших нет. А причины случившегося еще предстоит выяснить.

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