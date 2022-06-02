В центре Мурманска в ДТП пострадал мотоциклист

Водитель авто не уступил дорогу мотоциклисту. Фото: vk.com/murmansk_dtp

2 июня в центре Мурманска произошла авария с участием мотоциклиста. Он попал с травмами в больницу.

- По предварительной информации, в 17.10 в районе дома 86 по проспекту Ленина водитель Nissan, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который двигался прямо. Транспортные средства столкнулись друг с другом, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мотоциклист получил телесные повреждения, его доставили в медучреждение.

Напомни: водитель Renault насмерть сбил велосипедиста в районе Умбозера.

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