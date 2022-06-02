В Мурманской области открыт прием заявок в бесплатный экологический летний лагерь

Он пройдет 19-25 июня на базе отдыха "Огни Имандры", заявиться могут северяне от 16 до 30 лет. Фото: Олег ФИЛОНОК

Этим летом в Мурманской области пройдет бесплатный экологический лагерь, который организует общественное молодежное экологическое движение "Природа и молодежь".

Он пройдет 19-25 июня на базе отдыха "Огни Имандры", заявиться могут северяне от 16 до 30 лет.

- В программе тренинги и мастер-классы, выход с гидом в Лапландский заповедник. Заявки принимаются до 13 июня, - сообщили организаторы.

Больше о лагере можно узнать по ссылке.

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