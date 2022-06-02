Совхоз "Тулома" получил два новых трактора

Тракторы будут задействованы на кормозвене, а также на работах по вывозу органики. Фото: gov-murman.ru

Совхоз «Тулома» получил новую технику - два трактора для сельхозпредприятия купили за счет бюджетных средств.

- Тракторы «Беларус-82.1» будут задействованы в «Туломе» на кормозвене, а также на работах по вывозу органики. Еще две машины этой же модели поставлены на производственную площадку предприятия в Лейпи, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Техника поставлена в рамках плана обновления и модернизации сельхозпредприятий.

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