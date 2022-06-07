Форум «Умный город» в Мурманске поддержал Марат Хуснуллин

Организаторы форума – Минстрой России и правительство Мурманской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приветствие организаторам, участникам и гостям III Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы», который пройдет 14 - 16 июля этого года в Мурманске, направил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин.

- Вопросы цифровой трансформации не только в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и дорожном строительстве, а практически во всех отраслях народного хозяйства являются исключительно актуальными для развития регионов, а значит, и нашей страны в целом, - отметил в своем обращении Марат Хуснуллин. - Россия - страна, где планомерно реализуются масштабные социальные и инфраструктурные проекты и градостроительные программы, ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, сотни объектов здравоохранения, образования, культуры, строятся сложнейшие инженерные сооружения, дороги и транспортные развязки. Реализация всех этих проектов требует постоянного совершенствования существующей системы взаимодействия между государством, бизнесом и некоммерческими отраслевыми сообществами. Это помогает экономить и планировать ресурсы, ставить четкие задачи и контролировать их выполнение.

Ранее свои приветствия направили федеральные министры - цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Форум «Умный город: Новые вызовы» - главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В его работе примут участие представители правительства России, федеральных органов государственной власти (Минстрой, Минцифры, Минтранс, МЧС и др.) и государственных корпораций.

Организаторы форума – Минстрой России и правительство Мурманской области. Оператор форума – URBANIUS CLUB.

Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте мероприятия.

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