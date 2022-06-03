Начинается второй этап реконструкции дороги на Териберку

Первые 10 километров автоподъезда к селу сдали в 2021 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и было запланировано, в мае начались работы по реконструкции второго участка дороги на Териберку. Он захватывает с 10 по 20 километры.

Первые 10 километров автоподъезда к селу сдали в 2021 году.

Все работы над дорогой в Териберку планируют завершить до конца сентября 2024 года. Весь процесс разделили на три этапа.

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