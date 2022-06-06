Форум «Умный город: Новые вызовы» задаст новые стандарты городских технологий

Организаторы форума – Минстрой России и правительство Мурманской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

14 - 16 июля 2022 года в Мурманске пройдет III Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы».

Организаторы форума – Минстрой России и правительство Мурманской области. Оператор – URBANIUS CLUB. Форум - главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город».

В его работе примут участие представители правительства России, федеральных органов государственной власти (Минстрой, Минцифры, Минтранс, МЧС и др.) и государственных корпораций. Также к участию в форуме приглашены представители ведущих компаний цифровой экономики и строительной отрасли, руководители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним: первый Всероссийский форум «Умный город. Инструкция по применению» состоялся в Калуге (14-15 марта 2019 года), а второй (14-15 апреля 2021 года) - в Белгороде. В мероприятиях приняли участие более 1000 человек из 85 регионов России. По итогам двух форумов подписано 215 соглашений и реализовано 320 проектов.

Ознакомиться с программой форума можно на официальном сайте мероприятия.

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