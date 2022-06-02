Жителей Мурманской области предупреждают о повышенном классе пожарной опасности

2 и 3 июня в Мурманской области ожидается 4 региональный класс пожарной опасности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

2 и 3 июня в Мурманской области ожидается 4 региональный класс пожарной опасности.

Как сообщают в ГУ МЧС по Мурманской области, риски возникновения пожаров повышены в Кольском, Печенгском районах, на востоке Ловозерского района, в окрестностях Кировска и Апатитов.

Рекомендуется не разводить костры в лесу. Также нельзя поджигать сухую траву, бросать окурки, оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла.

Напомним: в Варзуге произошел серьезный пожар из-за сухой травы.

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