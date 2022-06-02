Водителям придется потерпеть неудобства из-за ремонта дороги Североморск – Североморск-3

Водителей из-за работ ждет неудобство, но их просят отнестись к этому с пониманием. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Подрядчик ООО «МДУ» приступил к ремонту дороги Североморск – Североморск-3, которую делают по нацпроекту. Сдать семикилометровый участок должны до конца августа.

- Будут произведены расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья; срезка существующего покрытия; устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 сантиметров с применением асфальтобетонной смеси А16ВН; планировка обочин с добавлением ФАМ (фрезерованный асфальтовый материал); замена 1500 погонных метров металлического барьерного ограждения; нанесение горизонтальной дорожной разметки, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Эта дорога сейчас для проезда узкая: вместо шести положенных метров она всего от 4,5 до 5,5 метра. В этом году ее отремонтируют без расширения, а вот потом планируют реконструировать.

Водителей из-за работ ждет неудобство, но их просят отнестись к этому с пониманием.

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