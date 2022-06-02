Из Апатитов отправилась машина с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР

Коробки и пакеты сначала попадут на сортировку в Ростовскую и Белгородскую области, а уже оттуда - в ДНР и ЛНР. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область продолжает помогать жителям ДНР и ЛНР, поставляя в республики необходимые вещи и продукты. Так, на днях из Апатитов туда отправилась очередная машина с гуманитарным грузом.

Коробки и пакеты сначала попадут на сортировку в Ростовскую и Белгородскую области, а уже оттуда - в ДНР и ЛНР.

Всего в Мурманской области работает около 40 пунктов приема гуманитарной помощи. За минувшую весну из Заполярья на помощь отправили 220 тонн груза.

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