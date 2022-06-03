То ли мило, то ли жутко. Рыбак из Мурманска показал рыбу как из романа Мэри Шелли

Морской обитатель, которого запечатлел северянин, действительно похоже на Франкенштейна. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рыбак-блогер из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале "Записки из бутылки" показал рыбу как из романа Мэри Шелли. Именно с ее руки появилось чудовище Франкенштейна. Посмотреть на нее можно здесь.

Морской обитатель, которого запечатлел северянин, действительно похоже на Франкенштейна: его словно сшили за разных частей. Кто-то из подписчиков Романа предположил, что это акула, другие - что химера.

Напомним: в Баренцевом море поймали палтуса с человеческий рост.

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