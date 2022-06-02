Красоты Мурманской области использовали для создания лимитированной серии почтовых открыток

Мурманская область теперь красуется на открытках. Фото: tourism.gov.ru/

Мурманскую область можно увидеть на почтовых открытках. Снимки красот Заполярья вошли в лимитированную серию вместе с фотографиями из 20 других регионов.

- Открытки украсили лучшие работы из архивов фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Тираж каждого варианта — 1 000 экземпляров, стоимость одной открытки — 44 рубля. Купить их можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве, - сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Первую серию открыток о знаковых местах страны Почта России, Ростуризм и РГО представили в декабре 2021 года. В пилотный выпуск в том числе вошла и Мурманская область.

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