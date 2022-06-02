Больше никакой самсы и плова на обочине. Стихийный рынок в Белокаменке перенесут

Несанкционированный рынок в Белокаменке сделают легальным. Фото: Администрация Кольского района

С появлением стройплощадки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке рядом с ней стала процветать нелегальная торговля. Прямо у дороги стали торговать всем, чем можно: одеждой, обувью, алкоголем - там же готовили плов, самсу. Северян это не очень радовало в силу явных нарушений санитарных правил. Что делать с нелегальным рынком, решали власти и представители компании.

- По выходным, в бойкий день, здесь можно насчитать до 80 нелегальных точек торговли. Несмотря на то, что на самом предприятии для рабочих открыты восемь бесплатных столовых, рынок пользуется огромной популярностью у вахтовиков. Выходцы из стран ближнего зарубежья, как правило Узбекистана, организовали здесь бойкую торговлю, - рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Несанкционированный рынок в Белокаменке сделают легальным. Так, торговые точки перенесут подальше от дороги на специально выделенный участок с помостом. Здесь же появится парковка, специальные помещения для желающих перекусить и мусорные контейнеры.

- Легальный рынок сможет вмещать порядка сорока торговых точек. Теперь предстоит разработать дизайн-проект рынка и «привязать» его к местности. Планируется, что легальная площадка для торговли заработает уже этим летом, - уточнили Александр Лихолат. «Мурманскавтодор» на месте нынешней торговли знаки, запрещающие парковку автомобилей.

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