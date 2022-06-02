Новый год не отпускает: в Мурмашах прошел "Забег Дедов Морозов"

Ребята получили вкусное мороженое после забега. Фото: vk.com/murmashi__official

Новогоднее настроение к жителям Мурманской области приходит даже летом. Северяне не только лепят июньских снеговиков, но и участвуют в "Забеге Дедов Морозов". Необычное мероприятие развернулось 1 июня на лыжной трассе в Мурмашах.

- Это традиционные соревнования по кроссу среди ребят до 12 лет, посвященные международному Дню защиты детей, - объяснили в группе "Мурмаши Кольский район" (12+).

Участники забега вышли на старт и преодолели всю дистанцию в колпаках Дедов Морозов. На финише новогодние чародеи вручили ребятам-спортсменам вкусное мороженое.

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