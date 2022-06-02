Комфортная онлайн-среда от «Ростелекома»: городской Wi-Fi в Мурманске набирает популярность

В мае компания «Ростелеком» совместно с министерством цифрового развития Мурманской области развернули сеть Wi-Fi в центре столицы Заполярья. Фото: ПАО Ростелеком

В мае компания «Ростелеком» совместно с министерством цифрового развития Мурманской области развернули сеть Wi-Fi в центре столицы Заполярья. За месяц работы городской беспроводной сети общее количество подключений превысило шесть тысяч.

Ежесуточно мурманчане и гости города осуществляют более двухсот подключений: в приоритете — общение в мессенджерах, пользование соцсетями и просмотр видео. Входящий трафик составил 205 Гб, на исходящий пришлось 52 Гб.

Для обеспечения единой зоны покрытия в популярных местах отдыха — на площади Пять Углов, в центральном сквере и на улице Воровского — связисты смонтировали двадцать точек Wi-Fi-доступа. Каждая из них имеет радиус действия 100 метров. Пропускная способность канала передачи данных до 100 Мбит/с обеспечивает пользователям комфортную скорость доступа в интернет даже при большом количестве одновременных подключений.

Для выхода в интернет нужны лишь смартфон, планшет или другое устройство с возможностью присоединения к Wi-Fi. Для подключения необходимо выбрать в списке доступных беспроводных сетей Murmansk_wifi_free. Сеть защищена паролем, авторизоваться можно любым удобным способом: по звонку, с помощью SMS или через «Госуслуги». Точки оснащены системой фильтрации контента, а информация хранится в защищенных центрах обработки данных «Ростелекома».

Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Городская среда в Мурманске с каждым годом становится современнее и удобнее. “Ростелеком” является активным участником инфраструктурных преобразований. Мы намерены работать над разработкой комплексных решений для других общественных пространств города и области, чтобы северяне чувствовали себя комфортно и безопасно.

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