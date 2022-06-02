Прокуратура заинтересовалась пожаром на борту теплохода «Мечта» в Архангельской области

С возгоранием быстро справились. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Прокуратура проводит проверку после пожара на теплоходе "Мечта" в Архангельской области. ЧП случилось 1 июня около 12.30.

- Судно находится на берегу реки Северная Двина в п Усть-Пинега Холмогорского района, - рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

С возгоранием быстро справились. Собственник "Мечты" вызван для дачи объяснений в транспортную прокуратуру.

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