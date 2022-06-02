Немножко аномальный, с грозами и ливнями: в Мурманской области июнь будет теплее обычного

В июне жителей Мурманской области ждет теплая погода. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июне жителей Мурманской области ждет теплая погода. Об этом "КП"-Мурманск" рассказала начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

- Среднемесячная температура по области ожидается на 1-2,5 градуса выше климатической нормы, - говорит специалист. - В ближайшие дни нас ждет лето в полном его проявлении. Так, в регионе пройдут ливни, грозы. При этом дожди не будут идти круглые сути – прольют, и опять солнышко выглянет. Ветер ожидается юго-восточный – он самый благоприятный для северо-запада Кольского полуострова, в том числе для Мурманска, Печенгского округа.

На выходных, 4 и 5 июня, сохранится высокая для нашего северного лета температура воздуха - будет +14+19 градусов. Но зонтик стоит захватить.

Каким будет лето в Мурманской области - читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru