В МГТУ поступило сообщение об угрозе взрыва

На месте работают спецслужбы. Фото: vk.com/murmanskgroup

В МГТУ снова поступило сообщение об угрозе взрыва. Как сообщают в паблике "Мурманск" (18+), в университет никого не пускают, на месте работают спецслужбы.

Ранее в МГТУ сообщали об угрозе минирования в середине мая - опасения не оправдались. А 31 мая шла эвакуация посетителей из торгового центра "Мурманск Молл".

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