Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июня 2022 10:32

В МГТУ поступило сообщение об угрозе взрыва

В университет никого не пускают
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На месте работают спецслужбы. Фото: vk.com/murmanskgroup

На месте работают спецслужбы. Фото: vk.com/murmanskgroup

В МГТУ снова поступило сообщение об угрозе взрыва. Как сообщают в паблике "Мурманск" (18+), в университет никого не пускают, на месте работают спецслужбы.

Ранее в МГТУ сообщали об угрозе минирования в середине мая - опасения не оправдались. А 31 мая шла эвакуация посетителей из торгового центра "Мурманск Молл".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru