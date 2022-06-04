В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 16 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 4 июня 2022 года, за последние сутки 16 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+10, всего 66230).
Умерли с марта 2020 года 3 326 человек. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 685 жителей Заполярья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru