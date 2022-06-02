"Забрали прямо с улицы. Прошу вернуть ее домой!". В Мурманске органы опеки обвинили в изъятии ребенка из семьи

Источник в правоохранительных органах подтвердил "КП"-Мурманск", что такая ситуация была. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В паблике "Мурманск" (18+) в "ВКонтакте" появился анонимный пост, автор которого утверждает, что органы опеки во время прогулки забрали с улицы девочку.

- Накануне ребенка посещали сотрудники опеки в школе во время занятий, и девочка сказала, что ее просили что-то подписать. Я против того, чтобы происходило это беззаконие, тем более в отношении ребенка. Прошу посодействовать и вернуть ребенка домой, - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "КП"-Мурманск", что такая ситуация была.

- Мама девочки с начала мая злоупотребляла алкоголем, за ребенком присматривала бабушка, но в силу возраста, ей было трудно это делать. Именно она обратилась в органы опеки и другие инстанции с просьбой о помощи, - уточнил наш источник.

"КП" обратилась за комментарием в уполномоченный орган. Выяснилось, что в семье - три ребенка, на одного мать уже лишили родительских прав, самый маленький находится в детском доме. Бабушка, глядя на образ жизни дочки, обратилась за помощью. И она пришла: сотрудники соцорганов приносили семье продукты и пытались найти горе-мать.

- Мама действительно имеет проблемы с алкоголем, есть долги за ЖКУ. В последнее время женщина уходила из дома и не оставляла дочке средств к существованию, о ней заботилась бабушка. Также мама водила дочку по разным квартирам. Информация, что органы опеки увели девочку с улицы, не соответствует действительности, у нас нет на это полномочий. Все что мы делаем - в интересах детей. Сейчас ребенок по акту полиции по согласованию с органом опеки помещен в социальный центр. Мама уже приходила к нам, она может изменить ситуацию, если создаст комфортные условия для проживания ребенка, наладит свою жизнь, откажется от пагубной привычки, найдет работу и погасит задолженность. Мы всегда выступаем за сохранение семьи, если это возможно, - рассказали в отделе опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска.

При этом не исключен сценарий, при котором северянку через суд или лишат родительских прав или ограничат в них.

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