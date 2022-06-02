Жителя Мончегорска не пустили на борт самолета из-за долгов

Оказалось, что северянин накопил долг в 75 тысяч рублей и не торопился его оплачивать.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мончегорска хотел улететь в одну из стран СНГ к родственнику, но подняться на борт самолета ему не дали.
Оказалось, что северянин накопил долг в 75 тысяч рублей и не торопился его оплачивать.
- В рамках исполнительного производства пристав вынес постановление о временном ограничении его права на выезд за пределы Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.
Чтобы улететь за границу, мужчина оплатил и 75 тысяч рублей долга, и 5 тысяч исполнительского сбора.
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