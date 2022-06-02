В Мурманской области планируют создать реабилитационные отделения с высокотехнологичным оборудованием

В Заполярье создали программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Мурманской области». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Заполярье создали программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Мурманской области». Благодаря ей северяне смогут получить качественную и доступную реабилитационную медпомощь.

- В рамках программы планируется создание и развитие реабилитационных стационарных отделений и амбулаторного центра, оснащение их современным, в том числе высокотехнологичным медицинским оборудованием. Также будут внедрятся новые технологии лечения, - сообщили в региональном минздраве.

Напомним: в Печенге после вмешательства прокуратуры открыли аптеку.

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