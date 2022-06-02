В Мурманской области начали дорожать говядина и лук

Дешевле стали яблоки, капуста, яйца, кура и гречка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат представил данные об изменении цен на продукты, которые можно назвать социально значимыми. Для этого специалисты запросили данные в магазинах Мурманска, Апатитов и Североморска.

- С 21 по 27 мая 2022 года отмечено наибольшее увеличение цен на говядину, кроме бескостного мяса (на 7,7%), репчатый лук (на 2,8), картофель (на 1,5), поваренную соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,1), пшено (на 1,0), сливочное масло, вермишель (на 0,6), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,5%), - рассказали в Мурманскстате.

Впрочем, есть и продукты, цены на которые пошли вниз. Дешевле стали яблоки, капуста, яйца, кура и гречка.

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