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Общество2 июня 2022 8:09

В Мурманске сожгли сыр из Финляндии и Дании

Продукция оказалась санкционной
Ника СВЕТЛОВА
Продукт пришлось уничтожить. Но не трактором, а огнем.

Продукт пришлось уничтожить. Но не трактором, а огнем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области продолжает действовать запрет на ввоз санкционных товаров. В их числе - сыр. После проверок в магазинах Мурманска специалисты нашли "запрещенку".

- Были выявлены две партии санкционной продукции - 14,2 килограмма сыра из Финляндии и Дании, - сообщили в Североморском межрегиональном Управлении Россельхознадзора.

Продукт пришлось уничтожить. Но не трактором, а огнем.

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