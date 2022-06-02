В Мурманске сожгли сыр из Финляндии и Дании

Продукт пришлось уничтожить. Но не трактором, а огнем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области продолжает действовать запрет на ввоз санкционных товаров. В их числе - сыр. После проверок в магазинах Мурманска специалисты нашли "запрещенку".

- Были выявлены две партии санкционной продукции - 14,2 килограмма сыра из Финляндии и Дании, - сообщили в Североморском межрегиональном Управлении Россельхознадзора.

Продукт пришлось уничтожить. Но не трактором, а огнем.

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