В Мурманской области создали мобильное приложение для поклонников современного искусства

Скачать приложение Fontan можно в App Store и Google Play.

Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского художественного музея Степан Духно и ведущий методист Культурно-выставочного центра Русского музея Дмитрий Колатаев представили уникальное для Заполярья мобильное приложение Fontan. Пользоваться им можно бесплатно.

- На одной платформе собраны аудио- и видеоматериалы, посвященные работе деятелей культуры кольского края. Также приложение покажет новости культурной жизни и афишу мероприятий, познакомит с результатами коллабораций Мурманского областного художественного музея с различными художниками в онлайн- и офлайн-форматах, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

Сейчас в приложении уже доступны интервью с заслуженным художником РФ Анатолием Сергиенко, статья-разговор с создателем заполярных муралов Ильей Байдаком, лекции и подкасты с молодыми деятелями искусств, а также их творческие работы. Скачать приложение Fontan можно в App Store и Google Play.

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