В Мурманске зафиксировали самый жаркий день в году

2 июня в Мурманске снова до +20. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 июня в Мурманске закончилось дождем, но при этом выдалось солнечным и теплым. А еще отметилось, как самый жаркий день в году для областного центра.

- Мурманске впервые преодолел 20-градусную планку, максимум на метеостанции составил +20.3. Мурмаши при этом прогрелись до +23.7, Верхнетуломский до +23.8, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

2 июня в Мурманске снова до +20.

Напомним: синоптики обещают северянам теплое лето.

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