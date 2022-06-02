Круизный лайнер "Принцесса Анастасия" покинул Мурманск спустя два года работы в качестве гостиницы

Воды Кольского залива лайнер покинул только спустя два года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Весной 2020 года в Мурманск прибыл круизный лайнер "Принцесса Анастасия". В пандемию из судна сделали плавучую гостиницу, где разместили сотрудников Белокаменки с коронавирусом.

Воды Кольского залива лайнер покинул только спустя два года.

- Судовладельцем судна является международный паромный оператор MOBY SPL, который был образован в результат слияния частной кипрской судоходной компании ST.PETER LINE и итальянского оператора Moby S.p.A. Паром ходит под флагом Италии, порт приписки - Неаполь. С отъездом иностранных специалистов эксплуатация парома более не является востребованной, - сообщает паблик "Belokamenka | Novatek" (12+).

Уточняется, что "Принцесса Анастасия" вышла в ночь на 1 июня.

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