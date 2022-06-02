Теплее обычного с дефицитом осадков. Синоптик рассказал, каким будет лето на Русском Севере

Лето началось в Мурманске с тепла и дождей, Мурманск 1 июня взял первые +20 в году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лето началось в Мурманске с тепла и дождей, Мурманск 1 июня взял первые +20 в году. В центре погоды "Фобос" рассказали, каким будет лето для северян.

- Россиян ждет "медовое" лето: безветренное, теплое, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями. Теплее обычного с дефицитом осадков будет также и на Русском Севере, - цитирует РИА Новости ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Напомним: ранее прогноз на лето для Севера составил Росгидромет.

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