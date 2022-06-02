Прожиточный минимум в Мурманской области после повышения составит 22 250 рублей

Прожиточный минимум в Мурманской области увеличили. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С 1 июня в России на 10 % повышается прожиточный минимум.

В Мурманской области, по данным регионального минсоцтруда, в расчете на душу населения он теперь составит 22 250 рублей, для трудоспособного населения – 24 252 рубля; для пенсионеров – 19 135 рублей; для детей – 21 582 рубля.

Ранее прожиточный минимум повышался в декабре 2021 года. Напомним: к его величине в регионе привязали социальную выплату "зарплату мамы".

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