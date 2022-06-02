В Мурманске сгорел гараж вместе с кузовом Volvo

Огонь полностью уничтожил гараж. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 1 на 2 июня на улице Шевченко в Мурманске случился сильный пожар в автогородке №361. Сообщение о нем поступило в 23.38.

- Возгорание произошло в деревянно-металлическом гараже площадью 4 на 6 квадратных метра. Внутри гаража находился кузов Volvo. Существовал риск перехода огня на соседние постройки и значительного увеличения площади пожара, - рассказали в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спасти гараж не удалось, огонь уничтожил его полностью. На кузове было повреждено лакокрасочное покрытие кузова. Пожар удалось ликвидировать за час.

Напомним: минувшей ночью тоже на улице Шевченко жителей напугали взрывы.

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