Застрелил из карабина, облил бензином и сжег. Что известно об одной из самых страшных рыбалок в Мурманской области

Мужчина сначала застрелил друга, а потом увез его подальше от лагеря и попытался сжечь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возбуждение уголовного дела закончилась рыбалка двух мурманчан 50 и 65 лет. Мужчины поехали в район горы Волшепахк примерно в 40 километрах от Пушного.

В ночь с 7 на 8 апреля 2021 года они выпивали в лагере и поссорились.

- Обвиняемый выстрелил в своего знакомого из охотничьего нарезного карабина, потерпевший вскоре. Утром следующего дня осужденный отвез тело убитого и его вещи на снегоходе примерно на 3 километра от лагеря и, облив бензином, поджег. После этого он добрался на снегоходе до дороги, оставил его в лесу и вышел на автозаправочную станцию. Своему знакомому по телефону он сообщил, что снегоход сломался и попросил отвезти его в город для покупки необходимой запчасти, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Родным убитого преступник сказал, что его друг остался у снегохода и, видимо, пропал. Мужчину долго искали, пока не нашли его обожженное тело. После убийца признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

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