Житель Заполярного за взятку получил справку для замены прав

Ради прав мужчина дал взятку врачу.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Заполярного. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяли ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, и использование заведомо поддельного официального документа).
- 1 ноября 2021 года мужчина в кабинете Печенгской центральной районной больницы лично передал должностному лицу 6000 рублей в качестве взятки за выдачу поддельного медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами, без фактического прохождения соответствующего медицинского осмотра, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.
С фальшивой справкой мужчина смог заменить водительские права. Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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