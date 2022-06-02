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Происшествия2 июня 2022 5:51

Житель Заполярного за взятку получил справку для замены прав

Фальшивый документ говорил об отсутствии противопоказаний для вождения
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Ради прав мужчина дал взятку врачу.

Ради прав мужчина дал взятку врачу.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Заполярного. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ему вменяли ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, и использование заведомо поддельного официального документа).

- 1 ноября 2021 года мужчина в кабинете Печенгской центральной районной больницы лично передал должностному лицу 6000 рублей в качестве взятки за выдачу поддельного медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами, без фактического прохождения соответствующего медицинского осмотра, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

С фальшивой справкой мужчина смог заменить водительские права. Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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