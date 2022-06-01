В Варзуге горела сухая трава на 2 тысячах квадратных метров

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

1 июня в Варзуге произошел пожар - загорелась сухая трава. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

- Информация о пожаре поступила в 10.41, его потушили в 11.11. Никто не пострадал. На месте работала добровольная пожарная команда - 9 человек личного состава, 1 единица техники). Причина случившегося устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: В МЧС назвали источник густого черного дыма в промзоне Мурманска.

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