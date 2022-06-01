В Мурманской области ожидаются грозы

В ближайшие пару дней в Мурманской области все еще будет тепло, однако стоит ждать сюрпризов в виде дождей и гроз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие пару дней в Мурманской области все еще будет тепло, однако стоит ждать сюрпризов в виде дождей и гроз.

2 июня наш регион будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона с центром в Баренцевом море: местами пройдет небольшой дождь, днем воздух прогреется до +17+22 градусов.

- 3 и 4 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря на север Скандинавии. В регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, 3 июня в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха днем +14+20, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в мае в Мурманской области прошла первая летняя гроза. Ее зафиксировали на границе с Финляндией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru