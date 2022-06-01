Лекарства были за 30 километров: в Печенге после вмешательства прокуратуры открыли аптеку

Северяне не могли купить в поселке нужные медикаменты - аптеки не было. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первому заместителю военного прокурора Северного флота стало известно о нарушении прав жителей Печенги. Северяне не могли купить в поселке нужные медикаменты - аптеки не было.

- Жители Печенги и еще 9 близлежащих труднодоступных территорий испытывали трудности с покупкой лекарств. Чтобы приобрести препараты, пенсионеры и жены военнослужащих с детьми должны были преодолевать не менее 30 километров, - сообщили в главной военной прокуратуре.

Проблему решили после вмешательства военных прокуроров - в амбулатории районной больницы открылась аптека.

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